Anatoly Lomokhov/Global Look Press Пародист Максим Галкин*, как стало известно, готов отказаться от русофобских шуток на концертах и, более того, обслуживать корпоративы состоятельных русских граждан - вопрос лишь цены.
Красных линий нет. Галкина* можно заставить прославлять Россию. Есть лишь ряд условий
Комментарии
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Михаил
других тем-проблем в стране нет?? там ребята наши гибнут отстаивая Родину!! а тут будем мусолить гонорары шлюшки,почем она отдается?? журнашлюхи вы когда бухать перестанете,или курить,чо вы там курите????
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20 час.
Natalia Ivanova
У Галкина поганый рот. И вы хотите, чтобы этот утырок своим поганым ртом "прославлял" Россию? Пусть идёт в задницу вместе с теми кто хочет всеми силами затащить семейку пугалкиных обратно в Россию - и те и другие подонки.
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20 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Пошел он на хрен, этот птенец галкин.
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10 час.
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