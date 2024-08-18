Красных линий нет. Галкина* можно заставить прославлять Россию. Есть лишь ряд условий

Михаил других тем-проблем в стране нет?? там ребята наши гибнут отстаивая Родину!! а тут будем мусолить гонорары шлюшки,почем она отдается?? журнашлюхи вы когда бухать перестанете,или курить,чо вы там курите????

Natalia Ivanova У Галкина поганый рот. И вы хотите, чтобы этот утырок своим поганым ртом "прославлял" Россию? Пусть идёт в задницу вместе с теми кто хочет всеми силами затащить семейку пугалкиных обратно в Россию - и те и другие подонки.