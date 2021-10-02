Донбасс Сегодня

98 подписчиков

Раскрыты семь отличающих коронавирус от гриппа признаков

Раскрыты семь отличающих коронавирус от гриппа признаков

Британские биологи назвали семь признаков, по которым коронавирус можно отличить от простуды или гриппа, пишет Express.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх