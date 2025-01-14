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Всемирный хаос только начинается. Где и почему рванёт в 2025 году

Всемирный хаос только начинается. Где и почему рванёт в 2025 году

Глобальная нестабильность только начинается: где и почему ситуация обострится в 2025 году. Сегодня перед нашими глазами американское "глубинное государство" претворяет в жизнь общий план дестабилизации международной обстановки.

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Комментарии
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Владимир Сергеев
Оказывается Америка хорошо горит, весело, празднично... Как встретишь старый Новый год, - так его проведешь, гласит известная поговорка.
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1 д.
МБ
Михаил Бердников
Много чего говорят СМИ,только надо смотреть в корень смысла сказанного,- кому выгодно? Кто является бенефициаром? Отсюда и все беды,дорогие господа-товарищи. А жить без войны могут только кот Леопольд и его &quot;друзья&quot; мыши.
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1 д.

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