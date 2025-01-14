Всемирный хаос только начинается. Где и почему рванёт в 2025 году

Оказывается Америка хорошо горит, весело, празднично... Как встретишь старый Новый год, - так его проведешь, гласит известная поговорка.

МБ

Михаил Бердников

Много чего говорят СМИ,только надо смотреть в корень смысла сказанного,- кому выгодно? Кто является бенефициаром? Отсюда и все беды,дорогие господа-товарищи. А жить без войны могут только кот Леопольд и его "друзья" мыши.