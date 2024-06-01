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Гиперпористый анод литиевого аккумулятора перепишет правила на рынке батар...

Гиперпористый анод литиевого аккумулятора перепишет правила на рынке батар...

Гиперпористый анод литиевого аккумулятора перепишет правила на рынке батарей, заявили корейские учёныеГруппа исследователей из Южной Кореи представила гибридный проводник для литий-металлических аккумуляторов с высокой плотностью энергии.

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