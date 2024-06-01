Гиперпористый анод литиевого аккумулятора перепишет правила на рынке батар...

Гиперпористый анод литиевого аккумулятора перепишет правила на рынке батарей, заявили корейские учёныеГруппа исследователей из Южной Кореи представила гибридный проводник для литий-металлических аккумуляторов с высокой плотностью энергии.
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