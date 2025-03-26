Суд приговорил 23 "азовцев"* к срокам заключения от 13 до 23 лет

www.globallookpress.com/Photoagency Interpress/Global Look Press Южный окружной военный суд приговорил 23 участников батальона "Азов"* к срокам лишения свободы от 13 до 23 лет, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
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