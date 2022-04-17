Передача Хардена, данк Таунса через Джексона и мощный бросок сверху Морэнта – в десятке лучших моментов первого игрового дня плей-офф

НБА представила десятку лучших моментов первого игрового дня плей-офф. Лучшими моментами 16 апреля стали передача Джеймса Хардена с отскоком от пола, данк Карла-Энтони Таунса через Джарена Джексона и мощный бросок сверху двумя руками в исполнении Джа Морэнта.
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