Юные карагандинские импровизаторы боролись за звание лучшего на областном айтысе

В карагандинской школе-гимназии имени аль-Фараби состоялся областной айтыс среди юных акынов. Своё мастерство продемонстрировали восемь учащихся средних классов из Бухар-Жырауского и Нуринского районов, а также из Темиртау, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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