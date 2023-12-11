Юные карагандинские импровизаторы боролись за звание лучшего на областном айтысе

В карагандинской школе-гимназии имени аль-Фараби состоялся областной айтыс среди юных акынов. Своё мастерство продемонстрировали восемь учащихся средних классов из Бухар-Жырауского и Нуринского районов, а также из Темиртау, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.