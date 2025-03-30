Российские военные уничтожили женский расчет операторов дронов ВСУ в зоне спецоперации

Российские военные уничтожили женский расчет операторов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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