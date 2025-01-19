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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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⛪ С самого утра жители Новоаннинского потянулись к храму за святой водой

⛪ С самого утра жители Новоаннинского потянулись к храму за святой водой. По традиции, набранная в этот день вода может храниться долго, оставаясь свежей.

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