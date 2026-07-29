Количество сбитых дронов ВСУ по заявлениям МО РФ по версии китайской нейросети Deep Seek.По состоянию на 28 июля 2026 года Министерство обороны России и российские СМИ предоставляли следующие данные о количестве сбитых украинских дронов с начала 2026 года.