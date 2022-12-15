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Сотрудники отделов безопасности уголовной системы отмечают профессиональный праздник

Сотрудники отделов безопасности уголовной системы отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 15 декабря, сотрудники и ветераны подразделений безопасности уголовно-исправительной системы (УИС) отмечают свой профессиональный праздник.

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