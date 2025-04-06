Мошенники стали звонить под предлогом смены кода номера телефона

В прокуратуре Москвы предупредили о новой схеме мошенничества - аферисты звонят гражданам под предлогом замены кода домашнего телефона с 499 на 495, а после выманивают у них паспортные данные и похищают денежные средства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии