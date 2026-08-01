Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Кулинария>6 САЛАТОВ из СВЕКЛЫ на КАЖДЫЙ ДЕНЬ.!

6 САЛАТОВ из СВЕКЛЫ на КАЖДЫЙ ДЕНЬ.  Простые, быстрые и недорогие рецепты  Свекла с чесноком, майонезом и копченым сыром  • свекла – 500 г; • копченый колбасный сыр – 100 г; • чеснок – 1-2 зубчика; • соль, перец – по вкусу; • майонез – 2 ст.

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