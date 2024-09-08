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Сербия не собирается поставлять Украине МиГи в обмен на «рафали»

Сербия не собирается поставлять Украине МиГи в обмен на «рафали»

«Ложь о том, что Сербия уступает свои МиГи Франции — гнусная, глупая и запущена для того, чтобы испортить встречу с президентом России Владимиром Путиным», — так вице-премьер Сербии отреагировал на утверждения экс-депутата Елены Паниной о том, что сербские МиГ-29 отправятся на Украину через Францию.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не  сдавайтесь, сербы.
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1 д.
Игорь Кузнецов
Возможно в Сербии кто-то и выдвигал такую &quot;сделку&quot;, только здравомыслящих там больше, зачем портить отношения с Россией из-за разовой сделки? Несмотря на все ограничения в 2023 году товарооборот между Россией и Сербией составил порядка $3 млрд.
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1 д.
Людмила Свириденко
Вулич такой врун, что страшно становится. Сегодня не собирается, а завтра со всеми их удовольствием. Да ещё мямлить будет, что его заставили.
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21 час.

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