«Ложь о том, что Сербия уступает свои МиГи Франции — гнусная, глупая и запущена для того, чтобы испортить встречу с президентом России Владимиром Путиным», — так вице-премьер Сербии отреагировал на утверждения экс-депутата Елены Паниной о том, что сербские МиГ-29 отправятся на Украину через Францию.
Сербия не собирается поставлять Украине МиГи в обмен на «рафали»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Не сдавайтесь, сербы.
Ответить
1 д.
Игорь Кузнецов
Возможно в Сербии кто-то и выдвигал такую "сделку", только здравомыслящих там больше, зачем портить отношения с Россией из-за разовой сделки? Несмотря на все ограничения в 2023 году товарооборот между Россией и Сербией составил порядка $3 млрд.
Ответить
1 д.
Людмила Свириденко
Вулич такой врун, что страшно становится. Сегодня не собирается, а завтра со всеми их удовольствием. Да ещё мямлить будет, что его заставили.
Ответить
21 час.
Свежие комментарии