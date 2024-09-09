Новогродовка отбита русскими: ВСУ обрушили на мирных шквал кассет

Боевики бомбят освобождённую Новогродовку кассетными боеприпасами. Гибнут мирные жители.Боевики ВСУ проводят обстрелы населённого пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики кассетными боеприпасами.
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