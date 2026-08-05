«Это убить вообще страну». Собянин осудил призывающих мобилизовать всю экономику для войны

Мэр Москвы, член «Единой России» Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей», заявил, что успех в военных действиях невозможен без устойчивой экономики и сохранения мирной жизни в стране.
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