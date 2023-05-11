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Застройщики просят освободить от налога

Застройщики просят освободить от налога

Столичные застройщики, которые возводят новостройки с высоким показателем энергоэффективности, просят предоставить им налоговые льготы на 3 года на нераспроданное жилье в уже построенных домах.

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