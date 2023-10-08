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Кадыров предложил отменить выборы президента России из-за СВО. ОПРОС

Кадыров предложил отменить выборы президента России из-за СВО. ОПРОС

Выборы президента России следует отменить пока Россия проводит СВО, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Комментарии
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александр муравьев
Только после победы в СВО. Сейчас и в народе есть шатания.
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20 час.
Татьяна Петрова
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 9 октября, прокомментировал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова перенести президентские выборы в России. В этом вопросе Кремль ориентируется на слова главы государства Владимира Путина о необходимости проведения выборов, уточнил Песков. «Мы исходим из заявлений президента Путина, которые он сделал в ходе последнего послания Федеральному собранию, где он как раз говорил необходимости проведения парламентских и президентских выборов в ходе специальной военной операции», - сказал официальный представитель Кремля Он напомнил, что российский лидер сделал акцент на том, что нужно соблюсти все требования демократии и Конституции РФ при проведении выборов. «Это были слова нашего президента. Мы на них ориентируемся», - отметил Песков. СМИ
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3 час.
Дмитрий Николенко
Не проводить. Пусть закончит начатое.
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2 час.

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