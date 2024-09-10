Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дураки и покойники. Одним Путин поставил диагноз, а других «похоронил»

Дураки и покойники. Одним Путин поставил диагноз, а других «похоронил»

Чем порадовала нас прошедшая неделя? Острым глазом российских наводчиков, рекордами на Восточном экономическом форуме, комментарием Владимира Путина по поводу предстоящих выборов в США, и его же зловещим молчанием на тему Украины.

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