В МИД рассказали, как ведется борьба с вредоносным зарубежным софтом

Unsplash/Thomas Tastet В России предпринимаются меры по недопущению наличия вредоносного программного обеспечения на западных устройствах, рассказал в беседе с РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД России Артур Люкманов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии