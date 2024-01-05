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В МИД рассказали, как ведется борьба с вредоносным зарубежным софтом

В МИД рассказали, как ведется борьба с вредоносным зарубежным софтом

Unsplash/Thomas Tastet В России предпринимаются меры по недопущению наличия вредоносного программного обеспечения на западных устройствах, рассказал в беседе с РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД России Артур Люкманов.

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Комментарии
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Boris Borisov
Сейчас мы бежим в цифровизацию впереди планеты всей , но это обязательно кончится для России вселенской катастрофой ! Своего интернета НЕТ , а то , что есть - не работает ! Зачем мы в петлю лезем ?!
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