Во время «Ночи музыки» в центре запретят продажу алкоголя и ограничат парковку самокатов

Вечером в пятницу, 28 июня, в Екатеринбурге пройдет ежегодный фестиваль «Уральская ночь музыки». Для обеспечения безопасности гостей фестиваля администрация города ввела временные ограничения на розничную продажу алкоголя.
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