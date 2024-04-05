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США наводят на нас оружие, сравнимое с ядерным: У России нет аналогов

США наводят на нас оружие, сравнимое с ядерным: У России нет аналогов

США наводят на нас оружие, сравнимое по уровню вызываемого ужаса с ядерным. И у России нет аналогов.

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Комментарии
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В
Владимир
Дайте постибаться. Боимося, очень боимося. Ужас как!!! На пиндосов всегда найдется пара десятков Сатана 2. И от них останется только радиоактивная пустыня. А им это надо?????
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18 час.
Юрий Астахов
Партизанская война - не новинка сезона. Надо поближе сойтись с &quot;восточными ребятами (поставщиками смертников) и напомнить про сентябрь.
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14 час.
Владимир Егельницкий
Если не отвечать ликвидацией организаторов и исполнителей терактов, то так и будем трупы и осколки собирать у себя. На упреждение работы особо не видно, слабаки.
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