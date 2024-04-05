В Владимир Дайте постибаться. Боимося, очень боимося. Ужас как!!! На пиндосов всегда найдется пара десятков Сатана 2. И от них останется только радиоактивная пустыня. А им это надо?????

Юрий Астахов Партизанская война - не новинка сезона. Надо поближе сойтись с "восточными ребятами (поставщиками смертников) и напомнить про сентябрь.