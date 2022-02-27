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Малкин обошел Лемье, до рекорда Ягра - три шайбы

Малкин обошел Лемье, до рекорда Ягра - три шайбы

В очередном матче матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 1:0.

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