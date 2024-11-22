История советских диафильмов. Позитивные кадры нашего детства

Каждый из нас бережно хранит в своем сердце воспоминания детства. Радостные или грустные, светлые или полные горечи, они служат как бы мостиком, который связывает нас сегодняшних, взрослых и солидных, с теми маленькими детьми, которыми мы были когда-то.