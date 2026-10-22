Евродепутаты осудили ракетные и беспилотные атаки хуситов по Саудовской Аравии, а также их удары по Израилю и ОАЭ и военное наступление в Йемене, назвав эти действия грубым нарушением международного и гуманитарного права.
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