Курское вторжение приходится признать успешным для ВСУ даже вопреки его обречённости

По истечении нескольких суток после того, как киевские агрессоры оккупировали часть Курской области, Верховный главнокомандующий Владимир Путин назвал первостепенной для руководства МО целью скорейшее отражение вторжения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии