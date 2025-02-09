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Несекретные материалы

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Курское вторжение приходится признать успешным для ВСУ даже вопреки его обречённости

Курское вторжение приходится признать успешным для ВСУ даже вопреки его обречённости

По истечении нескольких суток после того, как киевские агрессоры оккупировали часть Курской области, Верховный главнокомандующий Владимир Путин назвал первостепенной для руководства МО целью скорейшее отражение вторжения.

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