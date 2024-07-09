В Евпатории временно отключат горячую воду

В Евпатории сейчас остро стоит вопрос по горячему водоснабжению города. В связи с работами по замене участка центрального водовода накопительные резервуары наполняются не так быстро, как это нужно для Евпатории с учётом находящихся туристов.
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