Съезд нацболов: Россию ждет тридцатилетняя война и мобилизация

Активисты незарегистрированной партии «Другой России» обсудили 30 ноября на съезде военные действия на Украине и призвали россиян готовиться к 30-летней войне, которая «полыхнет» от Казахстана до Прибалтики.
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