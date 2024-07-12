Кандидат в президенты США Кеннеди-младший задумался о ракетах РФ на Кубе

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди - младший задумался о российских ракетах на Кубе после слов президента США Джо Байдена о способном достичь Москвы американском вооружении и оскорбительных высказываний в адрес лично президента Владимира Путина.
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