Кандидат в президенты США Кеннеди-младший задумался о ракетах РФ на Кубе

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди - младший задумался о российских ракетах на Кубе после слов президента США Джо Байдена о способном достичь Москвы американском вооружении и оскорбительных высказываний в адрес лично президента Владимира Путина.