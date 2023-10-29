Михаил Хазин: Путин получил от Китая все, что было можно

Natalija Osminina "Тихо и мирно" - без потрясений для внешнего мира. А для их внутреннего- это Гражданская война и распад на штаты.

Игорь Прянишников Садись - два! Вы, мил человек не слова в предложении поменяли местами - Вы слова поменяли! Если не менять окончания слов, а ТОЛЬКО ПОМЕНЯТЬ СЛОВА МЕСТАМИ, смысл не измениться! А именно: Дед еб.т Бабу. Перестановочка: Бабу еб.т Дед. Ни какой перемены смысла! Учите русский язык, в частности, его грамматику!