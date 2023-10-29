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Михаил Хазин: Путин получил от Китая все, что было можно

Михаил Хазин: Путин получил от Китая все, что было можно

Известный экономист Михаил Хазин на удивление позитивно для РФ оценивает развитие событий как на международной арене, так и внутри страны.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;Тихо и мирно&quot; - без потрясений для внешнего мира. А для их внутреннего- это Гражданская война и распад на штаты.
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2 д.
Игорь Прянишников
Садись - два! Вы, мил человек не слова в предложении поменяли местами - Вы слова поменяли! Если не менять окончания слов, а ТОЛЬКО ПОМЕНЯТЬ СЛОВА МЕСТАМИ, смысл не измениться!  А именно: Дед еб.т Бабу. Перестановочка: Бабу еб.т Дед. Ни какой перемены смысла! Учите русский язык,  в частности, его грамматику!
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2 д.
Natalija Osminina
Кстати, сегодня Трамп  заявил на  своем предвыборном митинге в штате Айова, что не защищал бы страны Европы в случае их войны с Россией: «… я не буду вас защищать и давать денег». Собирается НАТО распускать)).
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1 д.

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