САМУЮ "ГЛАВНУЮ ОПАСНОСТЬ" ДЛЯ РОССИИ НАШЛИ В СИБИРИ: ДИАСПОРЫ ЗАХВАТЫВАЮТ СТРАНУ, А СИЛОВИКИ ГРОМЯТ РУССКУЮ МОЛОДЁЖЬ

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Из Следственного комитета Красноярска пришла победная весть: по наводке ФСБ местное управление Следственного комитета по расследованию особо важных дел разгромило особо опасное экстремистское сообщество, состоявшее из 8 неонацистов от 16 до 19 лет.

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