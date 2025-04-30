Путин на марафоне «Знание. Первые»: Россия – нация победителей

МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. В ходе просветительского марафона «Знание. Первые», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, президент Владимир Путин заявил, что Россия является нацией победителей«Мы, безусловно, – нация победителей», – сказал он.
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