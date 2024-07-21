Руководящий состав тульского МЧС патрулирует все выходные места отдыха у воды

На водоёмах Тульской области погибло 19 человек, из них двое детей. По указу главы тульского МЧС Алексея Павлова, руководящий состав регионального спасательного ведомства проводит профилактические работы.
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