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Руководящий состав тульского МЧС патрулирует все выходные места отдыха у воды

Руководящий состав тульского МЧС патрулирует все выходные места отдыха у воды

На водоёмах Тульской области погибло 19 человек, из них двое детей. По указу главы тульского МЧС Алексея Павлова, руководящий состав регионального спасательного ведомства проводит профилактические работы.

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