На Мосбирже могут отмывать деньги с помощью манипулирования рынком

Московская биржа обнаружила возможную схему отмыва денег через инфраструктуру площадки, пишут «Ведомости» со ссылкой на Ирину Грекову, управляющего директора по комплаенсу и этике бизнеса торговой площадки.
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