Врачи предупреждают: если эта тенденция сохранится, рак ротоглотки станет самым распространенной формой онкологии в мире

Врачи предупреждают: если эта тенденция сохранится, рак ротоглотки, может стать одной из самых распространенных форм онкологии в мире Недавние исследования выявили важный пробел в общественном сознании: большинство не осознают риски, которые вирус папилломы человека (ВПЧ) представляет для мужчин.