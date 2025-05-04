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Международный медицинский центр Top Rambam

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  • Игорь
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Врачи предупреждают: если эта тенденция сохранится, рак ротоглотки станет самым распространенной формой онкологии в мире

Врачи предупреждают: если эта тенденция сохранится, рак ротоглотки станет самым распространенной формой онкологии в мире

Врачи предупреждают: если эта тенденция сохранится, рак ротоглотки, может стать одной из самых распространенных форм онкологии в мире Недавние исследования выявили важный пробел в общественном сознании: большинство не осознают риски, которые вирус папилломы человека (ВПЧ) представляет для мужчин.

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