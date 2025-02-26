Очередная массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты демонстрирует нежелание Владимира Зеленского выполнять какие-либо договорённости по урегулированию конфликта.
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