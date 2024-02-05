В Corin завершили исследования для создания идеального бюстгальтера

В Corin, компании, известной как производитель дизайнерского нижнего белья, завершили работу над проектом, как считают участники, национального, если не международного значения: исследования с целью создания идеального бюстгальтера.
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