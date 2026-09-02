Уникальные супертанкеры: как Россия будет осваивать Севморпуть

РИА Новости/Владимир Смирнов К новому российскому маршруту, который по сути может изменить мировую торговлю, сейчас приковано все внимание на Восточном экономическом форуме.
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