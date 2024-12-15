В России планируют ужесточить ответственность за продажу детям табачной продукции

Штрафы до двух миллионов рублей, а также уголовную ответственность, планируют ввести в России за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления или сырья для их производства.
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