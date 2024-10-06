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Журналист Боуз указал важную деталь при продвижении ВС РФ на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что Вооруженные силы России добиваются успехов в Украине, в то время как у большинства американцев и европейцев отсутствует понимание истинных масштабов этого конфликта.

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