Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что Вооруженные силы России добиваются успехов в Украине, в то время как у большинства американцев и европейцев отсутствует понимание истинных масштабов этого конфликта.
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