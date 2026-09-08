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Синоптик Ильин: заморозки могут обойти Московский регион стороной

Синоптик Ильин: заморозки могут обойти Московский регион стороной

Эксперт прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин заявил, что после похолодания в ночь на 9 сентября ночная температура в Московском регионе начнёт повышаться с 10 сентября.

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