Путин подписал указ о полномочиях по контролю за продажей валюты экспортерами

Президент России Владимир Путин подписал 13 ноября указ, дополняющий нормативные акты положениями о полномочиях по мониторингу продажи валюты на внутреннем рынке российскими экспортерами, полученных Росфинмониторингом.
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