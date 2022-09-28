Наш потерянный мир

34 056 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ly
    Очень красноречивое название у корабля - предатель! По сути власть Украины такой всегда и была.В Турции спустили...
  • сергей фролов
    Пора Лизке на улицу красных фонарей.Bloomberg: однопа...
  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    А нам глубоко Нас@ать признают дебилы или НЕ признают !!! Главное, что признаём МЫ !!!!!!!!!!!!!!!«С нас хватит!»: ...

«Защиты нет!» Новые БПЛА российской армии превратились в катастрофу для ВСУ

«Защиты нет!» Новые БПЛА российской армии превратились в катастрофу для ВСУ

В Киеве так долго и вдохновенно вещали о «коренном переломе» в ходе боевых действий, который всенепременно наступит, как только ВСУ будут «в достаточной мере» насыщены западным оружием и боевой техникой, что умудрились проморгать перелом настоящий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх