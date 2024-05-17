Стало известно о взятии российской армией Волчанска Lenta.ru

Волчанск взят Российской армией. Об этом стало известно политологу Сергею Маркову, его заявление было опубликовано в Telegram-канале.
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