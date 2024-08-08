США заявили о поддержке "военных усилий" Киева и отказались их комментировать

США продолжают поддерживать "военные усилия" Украины, однако воздерживаются от комментариев по конкретным операциям украинских сил, в том числе относительно недавних действий украинских формирований в Курской области.
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