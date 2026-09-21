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ВСУ атаковали автомобиль с членом избиркома в Брянской области

ВСУ атаковали автомобиль с членом избиркома в Брянской области

Вооруженные силы Украины целенаправленно ударили по автомобилю, в котором находилась член участковой избирательной комиссии Елена Дятлова.

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