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Украинский дрон атаковал авто в Белгородской области: ранен мужчина

Украинский дрон атаковал авто в Белгородской области: ранен мужчина

В Белгородской области украинский дрон нанес удар по движущемуся автомобилю, ранив водителя. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавший был доставлен с минно-взрывной травмой в Октябрьскую больницу, затем его переведут в городскую больницу №2.

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