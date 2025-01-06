Украинский дрон атаковал авто в Белгородской области: ранен мужчина

В Белгородской области украинский дрон нанес удар по движущемуся автомобилю, ранив водителя. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавший был доставлен с минно-взрывной травмой в Октябрьскую больницу, затем его переведут в городскую больницу №2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии