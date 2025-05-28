Русские войска успешно продвинулись в Тихом под Волчанском, Украина отступает

Русские войска прорвались в населенный пункт Тихое под Харковом, учащая ВСУ отступить с потерями. По словам эксперта Андрея Марочко, после огневого удара украинские силы оставили позиции и ретировались в Волчанские Хутора.
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