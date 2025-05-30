Стали известны главные цели для удара российским «Орешником» на Украине

Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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После недавнего заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о готовности вложиться в украинский проект по производству дальнобойного оружия для России наступает идеальное время для использования дальнобойной ракеты «Орешник».

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