На майских переговорах в Китае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили условия поставок по газопроводу «Сила Сибири — 2», участие в саммите по Украине в Швейцарии и работу банков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии